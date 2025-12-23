پخش زنده
رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانهای ابوذر استان خبر داد و گفت: علاقمندان میتوانند آثار خود را تا دهم دی ماه سال ۱۴۰۴ به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل اسلام پیلهور ملکی، رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل از تمدید مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانهای ابوذر استان خبر داد و اظهار کرد: این جشنواره با هدف ارتقای مهارتهای رسانهای، تقویت جریانهای متعهد و ترویج گفتمان امید و پیشرفت در میان فعالان رسانهای برگزار میشود.
وی در تشریح محورهای جشنواره بیان کرد: در یازدهمین جشنواره رسانهای ابوذر، موضوعات متنوعی برای تولید اثر در نظر گرفته شده است، از جمله این محورها میتوان به سرمایهگذاری برای تولید، روایت پیشرفت، جهاد تبیین، بهبود تولید، دانش و صنعت، مقابله با آسیبهای اجتماعی، دستاوردهای انقلاب اسلامی، نقش بسیج در اقدامات ملی، امید و نشاط اجتماعی، خانواده، جامعه و فرزندآوری و سبک زندگی ایرانی - اسلامی اشاره کرد.
پیلهور ملکی افزود: بخش ویژه جشنواره امسال به جهاد تبیین در جبهه تحمیلی ۱۲ روزه اختصاص یافته است که از جمله مباحث روز و مهم در عرصه رسانهای کشور به شمار میرود.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان اردبیل درباره قالبهای پذیرش آثار بیان کرد: فعالان رسانه میتوانند آثار خود را در قالبهای مختلف از جمله گزارش خبری، مصاحبه، یادداشت و سرمقاله، تیتر، اینفوگرافیک، عکس خبری، مستند، کلیپ و گزارش ویدئویی، پادکست و آثار مبتنی بر هوش مصنوعی ارسال کنند. این تنوع قالبها سبب شده است تا شرکتکنندگان بتوانند از تمام ظرفیتهای رسانهای خود برای روایت واقعیتهای جامعه و بیان دستاوردهای انقلاب بهره بگیرند.
وی با اشاره به زمان ارسال آثار خاطرنشان کرد: مهلت ارسال آثار به دبیرخانه جشنواره تا ۱۰ دی ماه ۱۴۰۴ تعیین شده است و علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره واقع در سازمان بسیج رسانه استان اردبیل مراجعه کرده یا از طریق شماره تلفن ۰۴۵۳۳۷۱۶۰۴۶ تماس حاصل نمایند.
گفتنی است پیش از این مهلت ارسال آثار به جشنواره رسانهای ابوذر استان اردبیل تا ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴ اعلام شده بود.