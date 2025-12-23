دستگیری فروشندگان موادمخدر در پوشش سوپرمارکت
فرمانده انتظامی خرمآباد گفت: مأموران انتظامی خرمآباد پرده از فریب دو خردهفروش مواد مخدر برداشتند که برای توزیع مواد، پشت ویترین قانونی سوپرمارکتهای خود پنهان شده بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
فرمانده انتظامی خرمآباد در حاشیه دستگیری فروشندگان مواد مخدر اظهار کرد: در راستای برخورد قاطع با شبکههای توزیع خرد مواد مخدر و در پاسخ به مطالبات مردمی، دو واحد صنفی که در پوشش فروش مواد غذایی و دخانیات اقدام به فعالیت مجرمانه میکردند، شناسایی شد.
هادی کیانمهر، افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و پس از هماهنگیهای قضایی، از این واحدها بازرسی به عمل آورده و مقدار قابل توجهی انواع مواد مخدر را کشف کردند.» بر این اساس، هر دو واحد صنفی پلمب و دو متهم دستگیر شدند. این افراد پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی خرمآباد با قدردانی از همکاریهای مردمی، هشدار داد: پلیس با هوشیاری و قاطعیت، اجازه نخواهد داد امنیت و سلامت شهروندان از سوی سوداگران مرگ تهدید شود و برخورد با این افراد در دستور کار جدی نیروهای انتظامی قرار دارد.