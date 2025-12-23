نمایش‌های «در همسایگی تزارها»، «کاپوتاژ» و «شوخی می‌کنید مسیو تانر» در تماشاخانه ایران‌شهر به صحنه می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایش «در همسایگی تزارها» به نویسندگی محمدرضا کوهستانی، کارگردانی احمد سلیمانی و تهیه کنندگی محمد قدس از ۷ دی ساعت ۲۰:۳۰ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا‌های خود را آغاز می‌کند.

در این نمایش (به ترتیب حروف الفبا) امیرحسین آرمان، وحید آقاپور، علی اوجی، الناز حبیبی، نیما سیاری و نسرین نصرتی به ایفای نقش می‌پردازند.

نمایش «کاپوتاژ» به نویسندگی کامران شهلایی و کارگردانی محمدلارتی و کامران شهلایی، با بازی فرزاد حسنی، بنفشه ریاضی، مرتضی تقی زاده، بی‌تا عزیز، فرنوش نیک اندیش، از ۸ دی ماه ساعت ۱۹ در سالن استاد سمندریان به صحنه می‌رود.

نمایش «شوخی می‌کنید مسیو تانر» به نویسندگی و کارگردانی اصغر نوری، با بازی احمد ساعتچیان، رضا مولایی، مرتضی حسین زاده نیز از ۸ دی ساعت ۲۰:۳۰ در سالن سمندریان میزبان مخاطبان می‌شود.

علاقه‌مندان به تهیه‌ی اینترنتی بلیت‌های این سه نمایش می‌توانند به سایت تماشاخانه و یا سامانه تیوال مراجعه کنند.