به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میثم خالصی گفت: طرح ملی یسنا با هدف حمایت از مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در پنج دهک نخست درآمدی اجرا می‌شود.

وی افزود: اجرای این طرح از ۲۰ روز گذشته آغاز شده و مشمولان آن مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال هستند.

مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار و ۱۷۷ نفر در دهک‌های یک تا سه از این طرح بهره‌مند می‌شوند، گفت: به ازای هر خانوار در دهک‌های یک تا سه، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعتبار کالابرگ شارژ می‌شود.

وی گفت: کالابرگ خانوار‌های دهک‌های درآمدی چهار و پنج نیز از اواخر آذرماه شارژ شده و مادران در این دهک‌ها پنج میلیون ریال کالابرگ دریافت می‌کنند.