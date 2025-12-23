پخش زنده
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: ۲۱ هزار و ۹۱۸ خانوار دارای فرزند زیر ۲ سال یا مادر باردار در استان زیر پوشش طرح ملی یسنا قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میثم خالصی گفت: طرح ملی یسنا با هدف حمایت از مادران باردار و دارای فرزند شیرخوار زیر ۲ سال در پنج دهک نخست درآمدی اجرا میشود.
وی افزود: اجرای این طرح از ۲۰ روز گذشته آغاز شده و مشمولان آن مادران باردار و مادران دارای فرزند زیر ۲ سال هستند.
مدیر اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان شمالی با اشاره به اینکه ۱۵ هزار و ۱۷۷ نفر در دهکهای یک تا سه از این طرح بهرهمند میشوند، گفت: به ازای هر خانوار در دهکهای یک تا سه، ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال اعتبار کالابرگ شارژ میشود.
وی گفت: کالابرگ خانوارهای دهکهای درآمدی چهار و پنج نیز از اواخر آذرماه شارژ شده و مادران در این دهکها پنج میلیون ریال کالابرگ دریافت میکنند.