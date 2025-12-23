پخش زنده
۳ بازیکن فوتبال سپاهان به تیم ملی امید دعوت شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فهرست تیم ملی فوتبال امید برای حضور در جام ملتهای آسیا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد، که براین اساس نام امیرمهدی مقصودی، پوریا رفیعی و محمد عسکری از سپاهان به چشم میخورد.
شاگردان امید روانخواه از ۷ تا ۱۳ دی اردوی خود را در دبی آغاز خواهند کرد و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین، ۱۳ دی به عربستان سفر میکنند.
هفتمین دوره جام ملتهای آسیا زیر ۲۳ سال، از ۱۶ دی تا ۴ بهمن در شهرهای جده و ریاض برگزار خواهد شد.