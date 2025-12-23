به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فهرست تیم ملی فوتبال امید برای حضور در جام ملت‌های آسیا از سوی فدراسیون فوتبال اعلام شد، که براین اساس نام امیرمهدی مقصودی، پوریا رفیعی و محمد عسکری از سپاهان به چشم می‌خورد.

شاگردان امید روانخواه از ۷ تا ۱۳ دی اردوی خود را در دبی آغاز خواهند کرد و پس از برگزاری یک بازی دوستانه مقابل تیم زیر ۲۳ سال چین، ۱۳ دی به عربستان سفر می‌کنند.

هفتمین دوره جام ملت‌های آسیا زیر ۲۳ سال، از ۱۶ دی تا ۴ بهمن در شهر‌های جده و ریاض برگزار خواهد شد.