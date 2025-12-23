به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان در روز سه شنبه دوم دی ماه به روال سایر سه شنبه‌ها دیدار چهره به چهره‌ای با ۲۶ نفر از متقاضیان را انجام داده و در جریان این دیدار‌ها دستورات قضایی لازم برای حل مشکلات مردم صادر کردند.

آقایان روحانی، طالبی زاده و مبشری از معاونین قضایی دادگستری کل و اسلامی؛ معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان کرمان نیز با ۹۹ نفر از مراجعان دیدار و به درخواست‌های آنها رسیدگی کرده است.

براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، نشست‌های ملاقات مردمی رئیس کل دادگستری استان کرمان، سه شنبه هر هفته برگزار می‌شود و متقاضیانی که برای دیدار با نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان ثبت نام کرده‌اند در این دیدار‌ها به بیان درخواست‌ها و مشکلات خود می‌پردازند.

ملاقات کنندگان با مقامات قضایی استان کرمان، درخواست‌های خود در حوزه‌های اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، تسریع در رسیدگی به پرونده ها، درخواست تجویز پابند الکترونیک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان و تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفورا مطرح کردند و قاضی القضات در چارچوب قانون، ارشادات، راهنمایی‌ها و دستورات قضایی لازم را به آنها ارائه نمود.

شایان ذکر است؛ مسیر خدمت رسانی به مردم و پاسخگویی به درخواست‌های آنها در دستگاه قضایی استان کرمان در هیچ زمانی تعطیل نیست و دادستان مرکز استان و معاونین دادگستری کل استان کرمان نیز به صورت روزانه با مراجعان به دستگاه قضایی دیدار کرده و نسبت به بررسی درخواست‌های آنها اقدام می‌کنند.