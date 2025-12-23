پخش زنده
امروز: -
ایوان قدمگاه یکی از یادگاران دوران هخامنشی در سایه بی توجهی ها جان می دهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛ایوان قدمگاه با قدمت بیش از ۲ هزار سال از آثار به جا مانده دوره هخامنشی در انتهای کوه رحمت شهرستان ارسنجان قرار دارد که با وجود چند بار مرمت ولی باز هم رها شده و درحال نابودی است.
این اثر تاریخی در سال ۱۳۹۹ در یک عملیات فشرده حفاظت و مرمت اضطراری شد و از نقاشیها، خطوط اسپری، رنگهای صنعتی و آثار تخریب پاکسازی شده بود، اما امروز دوباره با همان نوع آسیبها روبهرو است.
به گفته کارشناسان میراث فرهنگی، نصب دوربین و تابلوهای هشدار، پایش هفتگی، برخورد قانونی با تخریبگران، مشارکت جامعه محلی و تخصیص اعتبار برای حفاظت مستمر این اثر ضروری است.
شهرستان ارسنجان در شمال شرق و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.