به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز ، مهدی دوستی در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام در مهرشهر با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در رشد اقتصادی، تأکید کرد: اگر بخواهیم دو موتور اصلی برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از آنها مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر خوشه‌سازی و رویکرد فناورانه است؛ ظرفیتی که در منطقه ویژه اقتصادی پیام به‌صورت جدی در حال شکل‌گیری است.

دوستی با بیان اینکه خوشه فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و الکترونیک در پیام می‌تواند به افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور کمک کند، افزود: نمونه‌ای مشابه این منطقه در کشور وجود ندارد و پیام از مزیت‌های منحصربه‌فردی برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به بازدید از نیروگاه خورشیدی پیام و رویکرد مدیریت این منطقه در استفاده از انرژی‌های نو، گفت: بهره‌گیری از انرژی‌های پاک در کنار توسعه زیرساخت‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش هزینه‌ها و ایجاد مزیت رقابتی، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل هوایی و کارگو ایفا کند.

معاون اقتصادی وزیر کشور، نقش منطقه ویژه اقتصادی پیام در کریدور‌های حمل‌ونقلی و کارگوی هوایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: مسیر کریدور هوایی می‌تواند در شرایط محدودیت برخی مسیرها، قدرت مانور و چانه‌زنی کشور را در رقابت‌های منطقه‌ای افزایش دهد. همچنین توسعه حمل‌ونقل ترکیبی جاده‌ای، هوایی و ریلی که در برنامه‌های این منطقه دیده شده، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام هم در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کنونی و پتانسیل‌های این منطقه گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با دو رویکرد اساسی ساماندهی وضعیت موجود و نگاه توسعه‌ای فعالیت می کند و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و حمایت وزارت ارتباطات، سال آینده سالی پررونق برای پیام و استان البرز خواهد بود.