رویکرد فناورانه موتور اصلی رشد اقتصادی است
معاون اقتصادی وزیر کشور گفت: اگر بخواهیم دو موتور اصلی برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از آنها مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر خوشهسازی و رویکرد فناورانه است، ظرفیتی که در منطقه ویژه اقتصادی پیام بهصورت جدی در حال شکلگیری است.
اگر بخواهیم دو موتور اصلی برای رشد اقتصادی در نظر بگیریم، یکی از آنها مناطق ویژه اقتصادی مبتنی بر خوشهسازی و رویکرد فناورانه است؛ ظرفیتی که در منطقه ویژه اقتصادی پیام بهصورت جدی در حال شکلگیری است.
دوستی با بیان اینکه خوشه فناورانه مبتنی بر فناوری اطلاعات و الکترونیک در پیام میتواند به افزایش پیچیدگی اقتصادی کشور کمک کند، افزود: نمونهای مشابه این منطقه در کشور وجود ندارد و پیام از مزیتهای منحصربهفردی برخوردار است.
وی همچنین با اشاره به بازدید از نیروگاه خورشیدی پیام و رویکرد مدیریت این منطقه در استفاده از انرژیهای نو، گفت: بهرهگیری از انرژیهای پاک در کنار توسعه زیرساختها، میتواند نقش مؤثری در کاهش هزینهها و ایجاد مزیت رقابتی، بهویژه در حوزه حملونقل هوایی و کارگو ایفا کند.
معاون اقتصادی وزیر کشور، نقش منطقه ویژه اقتصادی پیام در کریدورهای حملونقلی و کارگوی هوایی را مهم ارزیابی کرد و افزود: مسیر کریدور هوایی میتواند در شرایط محدودیت برخی مسیرها، قدرت مانور و چانهزنی کشور را در رقابتهای منطقهای افزایش دهد. همچنین توسعه حملونقل ترکیبی جادهای، هوایی و ریلی که در برنامههای این منطقه دیده شده، ظرفیت ارزشمندی برای اقتصاد کشور ایجاد میکند.
محسن حسنلو مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام هم در جریان این بازدید با اشاره به شرایط کنونی و پتانسیلهای این منطقه گفت: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بینالمللی پیام با دو رویکرد اساسی ساماندهی وضعیت موجود و نگاه توسعهای فعالیت می کند و با توجه به برنامهریزیهای انجامشده و حمایت وزارت ارتباطات، سال آینده سالی پررونق برای پیام و استان البرز خواهد بود.