به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، عباس برنهاد مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس امروز در بیست‌وهفتمین جلسه کمیته پایش شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: برگزاری منظم جلسات کمیته پایش و بررسی و تعیین‌تکلیف بیش از ۵۰۰ پرونده سرمایه‌گذاری از ابتدای امسال تاکنون، بیانگر رویکرد جدی و هدفمند شرکت شهرک‌های صنعتی فارس در ساماندهی طرح‌ها و قرارداد‌های صنعتی و جلوگیری از راکد ماندن ظرفیت‌هاست.

وی افزود: طرح‌های صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان در چارچوبی دقیق، منظم و برنامه‌محور به‌صورت مستمر رصد و پایش می‌شوند تا ضمن حمایت از سرمایه‌گذاران فعال، از راکد ماندن اراضی و منابع جلوگیری شود و ظرفیت‌ها به چرخه تولید بازگردند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس با اشاره به پرونده‌های بلاتکلیف سال‌های گذشته تصریح کرد: پرونده‌هایی که به دلایل مختلف در سال‌های قبل تعیین‌تکلیف نشده بودند، در فرآیند پایش شناسایی و بررسی شدند و این اقدام نقش مؤثری در فعال‌سازی طرح‌ها، آزادسازی ظرفیت‌های راکد و فراهم شدن بستر جدید برای سرمایه‌گذاری داشته است.

برنهاد ادامه داد: طرح‌هایی که در جلسات قبلی کمیته پایش مهلت لازم برای تکمیل فرآیند اجرا دریافت کرده‌اند، به‌صورت مستمر پایش می‌شوند و در صورتی که مطابق برنامه زمان‌بندی مصوب پیشرفت نداشته باشند، برای تصمیم‌گیری نهایی و در صورت لزوم فسخ قرارداد، به جلسات کارگروه برنامه هفتم توسعه ارجاع داده خواهند شد.

وی با تأکید بر رویکرد حمایتی این کمیته بیان کرد: هدف اصلی کمیته پایش، حمایت از سرمایه‌گذاران واقعی است؛ افرادی که از انگیزه، توان و اراده لازم برای به سرانجام رساندن طرح‌ها برخوردارند و می‌توانند با تکمیل آن ها، نقش مؤثری در ایجاد تولید پایدار، توسعه صنعتی و افزایش اشتغال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان فارس ایفا کنند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس گفت: تداوم این رویکرد و همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو کمیته، مسیر توسعه صنعتی استان را هموارتر کرده و زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از طرح‌های نیمه‌تمام و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود را فراهم می‌کند.