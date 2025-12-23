به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، سرهنگ محمد خوش خلقت گفت: با دریافت خبری مبنی بر نگه داری تعدادی دستگاه غیرمجاز تولید ارز دیجیتال در شهر رشت، بلافاصله تیمی از کارکنان پلیس امنیت اقتصادی گیلان به همراه ماموران شرکت توزیع برق با هماهنگی سازمان تعزیرات حکومتی استان به محل اعلامی اعزام شدند و در بازدید از آن محل ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۲۶ دستگاه متعلقات ماینر را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: کارشناسان ارزش ریالی ماینر‌های کشف شده را ۶ میلیارد ریال برآورد کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی گیلان گفت: در این خصوص متهم ۳۸ ساله به مرجع قضایی معرفی شد.

سرهنگ محمد خوش خلقت از شهروندان خواست می‌شود هر گونه اطلاعات و اخبار در زمینه استخراج ارز دیجیتال را بلافاصله به سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی به شماره ۳۰۱۱۰ اطلاع دهند.