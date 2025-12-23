پخش زنده
مراسم تکریم و معارفه دادستان لالی با حضور معاون قضایی رئیسکل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان و جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی این شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مراسم تکریم و معارفه دادستان لالی با حضور عیسی پورسلیمی، معاون قضایی رئیسکل و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان، امام جمعه و فرماندار شهرستان لالی و جمعی از مسئولان قضایی، انتظامی و اجرایی این شهرستان برگزار شد.
عیسی پورسلیمی در این مراسم با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی در جامعه، اظهار داشت: توجه جدی به مقوله پیشگیری، نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی و کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی دارد.
وی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم صرفاً بر عهده قوه قضاییه نیست، تأکید کرد: تحقق این هدف تنها با همکاری و تعامل همه دستگاهها و نهادهای اجرایی، فرهنگی، انتظامی و اجتماعی شهرستان امکانپذیر است. سایر نهادها و ادارات نیز باید بهصورت فعال در این حوزه مشارکت داشته باشند و با شناسایی آسیبهای اجتماعی موجود در شهرستان، اقدامات مؤثر و بهموقع برای جلوگیری از بروز و گسترش جرائم را اجرایی کنند.
پورسلیمی فعالسازی و تقویت شورای پیشگیری از وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی شهرستان را یک ضرورت دانست و بر لزوم برگزاری منظم و اثربخش جلسات این شورا تأکید کرد.
معاون قضایی دادگستری استان خوزستان در ادامه بر تکریم ویژه ارباب رجوع، تسریع در رسیدگی به پروندها، مبارزه با فساد، نظارت بر حقوق عامه، پیگیری صدور اسناد رسمی زمینهای تجاری مسکونی و حل شدن مشکل تقریبا ۱۰۰ ساله شهرستان، استفاده از ریش سفیدان در حل و فصل اختلافات، حضور قضات در مدارس طرح قاضی در مدرسه و حقوقدانان در مساجد جهت راهنمایی مردم تاکید کرد.
وی همچنین به موضوعات دیگری از جمله ضرورت برگزاری مستمر جلسات کارگروه ستاد کنترل مجرمان حرفهای، شورای حفظ حقوق بیتالمال و ستاد اقتصاد مقاومتی، برگزاری جلسات تعامل با ضابطین عام، و بازدید مستمر از مراجع انتظامی اشاره کرد و این موارد را از اولویتهای کاری دستگاه قضایی در هر شهرستان برشمرد.
پورسلیمی با اشاره به تأثیر برنامههای فرهنگی، آموزشی و آگاهسازی عمومی در کنترل و کاهش جرائم، تصریح کرد: بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، معتمدین محلی، ائمه جمعه، فرمانداری و دستگاههای فرهنگی میتواند نقش مؤثری در کاهش آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی ایفا کند.
در ادامه این مراسم، امید بخون به عنوان دادستان جدید شهرستان لالی معرفی شد و با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از زحمات و خدمات رضا جمالپور شاهمنصوری دادستان سابق این شهرستان، در دوران مسئولیت وی تقدیر شد.