رزمایش طرح زمستانی یگان های امدادی گیلان رزمایش طرح زمستانی یگان های امدادی گیلان رزمایش طرح زمستانی یگان های امدادی گیلان رزمایش طرح زمستانی یگان های امدادی گیلان رزمایش طرح زمستانی یگان های امدادی گیلان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ طرح زمستانی یگان‌های امدادی هر ساله از ۲۵ آذرماه با مشارکت نیرو‌هایی از پلیس راه، هلال احمر، اورژانس و ستاد مدیریت بحران استانداری در محور‌های مواصلاتی و برف گیر استان آغاز می‌شود و تا بیستم اسفندماه ادامه می‌یابد.

فرمانده انتظامی گیلان نیز از آمادگی و استقرار حدود هزار و ۹۰۰ نیروی پلیس و امدادی در ۴۷۰ ایستگاه ثابت و سیار مناطق مختلف استان خبر داد و افزود: این نیرو‌ها از ۲۵ آذرماه در محل ماموریت‌های خود حضور داشته و تا پایان طرح زمستانه به ایفای وظایف محوله خواهند پرداخت.

به گفته‌ی سردار حسین حسن پور ۳۷۰ تیم پلیس با هزار و ۲۰۰ نفر یاریگر دیگر یگان‌های امدادی استان در طرح زمستانه‌ی امسال‌اند.

استاندار نیز در این مراسم با قدردانی از تلاش‌های مجموع نیرو‌های شرکت کننده در طرح زمستانی امسال بر لزوم حفظ و ارتقاء ایمنی تردد‌ها و حفاظت از جان مسافران تاکید کرد و این مهم را مستلزم تشریک مساعی و تعامل سازنده‌ی واحد‌های دست اندرکار دانست.

هادی حق شناس با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون حدود ۱۶ میلیون خودرو وارد گیلان شده است افزود: تجربه نشان داده که ۴ میلیون خودرو هم در فصل زمستان وارد استان می‌شود که در مجموع تعداد خودرو‌های وارده به گیلان به ۲۰ میلیون دستگاه می‌رسد.

وی همچنین با استناد به پیش بینی‌های سازمان هواشناسی، زمستان پیش رو را طبیعی و همراه با بارش‌های برف و باران اعلام کرد و افزود: این مهم رسالت نیرو‌های مستقر در محور‌های مواصلاتی استان اعم از جلگه و کوهستان را برای افزایش ضریب ایمنی مسافرت‌ها سنگین‌تر می‌کند.

سرهنگ جاور صفاری رییس پلیس راه گیلان نیز در این مراسم با بیان اینکه بیش از ۹۰۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین در طرح زمستانه‌ی امسال شرکت دارند، افزود: بهره گیری از تجارب سال‌های گذشته در بستر تشریک مساعی نیروها، زمینه ساز ایمنی تردد‌ها و حفاظت از جان مسافران خواهد بود.

در ادامه‌ی این مراسم از خانواده‌ی شهید خدمت سرهنگ توحید مهرپور و همچنین فرمانده پلیس راه گیلان به دلیل کسب رتبه‌ی برتر یگان متبوعش در جشنواره‌ی سراسری مالک اشتر قدردانی شد.

سرهنگ دوم شهید توحید مهر پور جانشین پلیس راه رشت – لاهیجان بود که هشتم تیرماه امسال حین خدمت، توسط خودروی یک سارق فراری مورد اصابت قرار گرفت و دچار مرگ مغزی شد و پس از ۱۳ روز به درجه‌ی رفیع شهادت نایل آمد.