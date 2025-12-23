

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:

فولاد هرمزگان ۲ - یک پالایش نفت آبادان

مس رفسنجان یک - ۳ ایران زمین ملارد

استقلال تهران ۲ - صفر هیئت فوتبال خراسان رضوی

پالایش نفت اصفهان ۲ - ۴ گلبرگ تاکستان

مس کرمان یک - یک نفت امیدیه

سپاهان اصفهان ۴ - ۳ شرکت ملی حفاری

در جدول استقلال با یک بازی کمتر و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، گلبرگ تاکستان با ۱۹ و فولاد هرمزگان با ۱۰ امتیاز در رده‌های دوم و سوم قرار دارند.