هفته هشتم لیگ برتر فوتسال بانوان امروز با برگزاری پنج دیدار به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نتایج هفته هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتسال زنان به شرح زیر است:
فولاد هرمزگان ۲ - یک پالایش نفت آبادان
مس رفسنجان یک - ۳ ایران زمین ملارد
استقلال تهران ۲ - صفر هیئت فوتبال خراسان رضوی
پالایش نفت اصفهان ۲ - ۴ گلبرگ تاکستان
مس کرمان یک - یک نفت امیدیه
سپاهان اصفهان ۴ - ۳ شرکت ملی حفاری
در جدول استقلال با یک بازی کمتر و با ۲۱ امتیاز در صدر جدول قرار دارد، گلبرگ تاکستان با ۱۹ و فولاد هرمزگان با ۱۰ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند.