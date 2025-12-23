به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مستند رادیویی «کد تقلب» از صدا و سیمای استان زنجان در جشنواره پویش ملی «ایران دلیران» درخشید.

این مستند که درباره دفاع ۱۲ روزه جمهوری اسلامی ایران در برابر رژیم صهیونیستی تولید شده است، توانست توجه هیئت داوران را جلب کرده و شایسته تقدیر شناخته شود.

در این جشنواره، سرکار خانم شاهمرادی از استان زنجان برای تولید این اثر تأثیرگذار مورد قدردانی قرار گرفت.

این موفقیت بار دیگر توانمندی و تعهد هنری همکاران صدا و سیمای استان زنجان را به نمایش گذاشت و نشان داد که این مرکز همواره در مسیر تولید آثار فاخر و ارزشمند فرهنگی و هنری گام برمی‌دارد.