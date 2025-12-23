پخش زنده
امروز: -
سیصدمین جلسه هیئت سرمایهگذاری خارجی (دهمین جلسه سال ۱۴۰۴) به ریاست حیدری، رئیس کل سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این جلسه با حضور اعضای هیئت سرمایهگذاری خارجی شامل نمایندگان وزارت امور خارجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و دستگاههای تخصصی ذیربط از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سازمان بورس و اوراق بهادار و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در سالن خلیج فارس سازمان سرمایهگذاری برگزار شد.
در این نشست، تعداد ۶۱ درخواست سرمایهگذاری خارجی در حوزههای انرژی، فولادی، حملونقل، غذایی، فناوری اطلاعات، دارویی و بهداشتی، پوشاک، مسکن، منسوجات، خدمات گردشگری و سایر بخشهای صنعتی از کشورهای سوئیس، کانادا، پرتغال، اسپانیا، آلمان، چین، تایلند، هندوستان، ترکیه، ارمنستان، افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، عراق، عمان و ایرانیان مقیم خارج از کشور بررسی شد.
نهایتا ۵۴ طرح به ارزش ۴۵۷ میلیون دلار به تصویب رسید و رسیدگی به ۷ درخواست باقیمانده به دلیل نیاز به بررسی فنی بیشتر از سوی دستگاههای تخصصی ذیربط، به جلسه بعدی هیئت موکول شد.
جلسات هیئت سرمایهگذاری خارجی بهصورت ماهانه برگزار میشود و هر ماه درخواستهای متعددی بررسی و تصویب میگردد. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، ده جلسه این هیئت تشکیل شده که نتیجه آن تصویب بیش از ۴۵۰ طرح سرمایهگذاری خارجی به ارزش نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار بوده است.