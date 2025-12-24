پخش زنده
خراسان شمالی در شاخص اختلاف بارش تجمعی با بلندمدت، در رتبه چهاردهم کشور قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی نوربخش داداشی، مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی، با تشریح وضعیت جوی استان در آذرماه امسال، گفت: بررسی دادههای آماری نشان میدهد که استان خراسان شمالی در این ماه با کاهش بارش نسبت به میانگین بلندمدت و سال گذشته مواجه بوده و همزمان افزایش دمای میانگین را تجربه کرده است.
بر اساس جدول اطلاعات بارش از ابتدای سال آبی جاری (از اول مهرماه تا پایان آذرماه)، میانگین بارش ثبتشده در استان ۲۳.۱ میلیمتر بوده است. این در حالی است که میانگین بلندمدت بارش استان در این بازه زمانی ۵۱.۴ میلیمتر گزارش شده و نشاندهنده کاهش ۲۸.۳ میلیمتری معادل ۵۵.۱ درصد نسبت به شرایط طبیعی است.
داداشی با اشاره به مقایسه بارشها با سال گذشته افزود: مجموع بارش سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز کاهش ۲۲.۲ میلیمتری معادل ۴۹ درصد را نشان میدهد که بیانگر تداوم شرایط کمبارشی در استان است.
وی ادامه داد: با وجود این کاهش، استان خراسان شمالی از نظر اختلاف بارش تجمعی با بلندمدت، در رتبه چهاردهم کشور قرار دارد که بیانگر آن است که شدت کمبارشی استان در مقایسه با برخی مناطق کشور کمتر بوده است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در ادامه به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و گفت: میانگین دمای استان از ابتدای سال زراعی جاری تا پایان آذرماه ۱۱.۱ درجه سلسیوس ثبت شده که نسبت به میانگین بلندمدت، افزایشی حدود ۱.۹ درجه سلسیوس را نشان میدهد.
وی افزود: بر اساس مقایسههای کشوری، خراسان شمالی از نظر اختلاف دمای میانگین با بلندمدت، در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است که نشاندهنده افزایش دما با شدت بیشتر نسبت به میانگین کشوری که ۱.۲ درجه بوده است.
داداشی همچنین به رخدادهای شاخص هواشناسی آذرماه در سطح استان اشاره کرد و گفت: در این ماه، بیشترین بارش ۲۴ ساعته استان به میزان ۲۲.۸ میلیمتر در ایستگاه بهکده رضوی ثبت شد. همچنین کمینه دمای ۷.۲- درجه سلسیوس در ایستگاه اسماعیلآباد و بیشینه دمای ۲۹.۵ درجه سلسیوس در ایستگاه پیشقلعه گزارش شده است که نشاندهنده دامنه نوسانات دمایی زیاد در استان است.
وی گفت: پایش مستمر شرایط جوی، تحلیل دقیق دادههای هواشناسی و اطلاعرسانی بهموقع، نقش مهمی در برنامهریزی بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی، منابع آب و مدیریت مخاطرات جوی استان دارد.