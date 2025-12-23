به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مدیرعامل شرکت گاز استان گفت: انشعاب گاز بیش از یک هزار و هشتصد سکونت‌گاه غیردائم قطع شد.

علی گودرزی افزود: این اقدام در پی افزایش مصرف گاز طبیعی و با هدف تأمین پایدار انرژی در فصل سرد سال صورت گرفته است و تا رسیدن به شرایط پایدار ادامه دارد.

وی با اشاره به ناترازی جریان گاز طبیعی در کشورمان طی فصل سرد سال، تصریح کرد: در چنین شرایطی بدیهی است که بخش خانگی در اولویت مصرف قرار می‌گیرد و می‌بایست از مصارف غیرضروری دیگر جلوگیری شود.

گودرزی با اشاره به مصرف بالای گاز طبیعی از سوی برخی سکونت‌گاه غیردائم استان، خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از صاحبان ویلا‌ها و خانه‌باغ‌ها که معمولا در روز‌های پایانی هفته از این املاک استفاده می‌کنند، در طول هفته سیستم‌های گرمایشی خود را با هدف گرم نگه داشتن فضا روشن می‌گذارند.

مدیرعامل شرکت گاز استان، وجود استخر و جکوزی در برخی سکونت‌گاه غیردائم را نیز مورد توجه قرار داد و در ادامه افزود: مصرف گاز برای گرم کردن آب استخر و جکوزی‌های خصوصی در فصل سرد سال مصداق بدمصرفی به حساب می‌آید و شرایط ناترازی، شرکت گاز را ناچار به مدیریت مصرف کرده است.

وی در پایان اظهارات خود ضمن قدردانی از همراهی مردم استان گفت: یقینا عبور از این شرایط همراهی و همدلی مردم فرهیخته و نجیب استان را می‌طلبد و بدون این مهم، شرکت گاز از انجام رسالت خود باز می‌ماند.