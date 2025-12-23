به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛روابط عمومی بخشداری بهمن و صغاد، با هدف نظم بخشی و بهبود خدمات رسانی در بازار‌های هفتگی، نخستین جلسه کمیته تنظیم بازار بخش بهمن و صغاد شهرستان آباده در بخشداری برگزار شد و بازرسی مستمر از بازار‌ها در دستور کار قرار گرفت.

مشخص‌کردن محل ایستگاه و توقف تاکسی‌های درون‌شهری با نصب تابلو، ساماندهی و نظارت بر قیمت‌ها، ایجاد غرفه برای فروشندگان موادغذایی و میوه و تره بار در سه شنبه بازار و هدایت فروشندگان به محوطه بازار از مصوبات جلسه بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.