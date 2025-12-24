پخش زنده
ماهواره ایرانی «کوثر»، طراحیشده برای پایش بخش کشاورزی، هفتم دی ماه از پایگاه وستوچنی روسیه به فضا پرتاب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، مدیر عامل یکی از شرکتهای دانشبنیان از پرتاب ماهواره کوثر در روز ۷ دی از پایگاه وستوچنی روسیه خبر داد و گفت: این ماهواره نسخه تجمیعشده نسل دوم ماهوارههای «کوثر-۱» و «هدهد-۱» است که برای اجرای ماموریت پایش بخش کشاورزی طراحی شده و برای دریافت بهتر تصاویر آن نسبت به تاسیس ایستگاه زمینی اقدام کردیم که کل این ایستگاه از سوی محققان این شرکت اجرایی شده است.
دکتر حسین شهرابی، مجری طرح افزود: این دادهها به کشاورزان کمک میکنند وضعیت زمین، رطوبت خاک و سلامت محصولات را بهتر رصد کنند و با پیشبینی دقیق شرایط جوی، تصمیمات بهینهتری برای آبیاری و مصرف کود و سم اتخاذ کنند، این اطلاعات نهتنها خسارتهای ناشی از خشکسالی یا آفات را کاهش میدهد، بلکه به قیمتگذاری منطقیتر محصولات نیز کمک میکند و در نتیجه بهرهوری و سود کشاورزان افزایش مییابد.
وی با بیان اینکه ماهواره «کوثر-۱» با مأموریت سنجشی و ماهواره «هدهد-۱» با مأموریت اینترنت اشیاء طراحی و ساخته شدهاند گفت: از تجمیع ماهوارههای «کوثر-۱» و «هدهد-۱»، ماهواره ارتقاءیافته کوثر متولد شد که بهصورت همزمان مأموریت تصویربرداری و مأموریت اینترنت اشیاء را در خود دارد.
شهرابی خاطرنشان کرد: از نظر ما، چه ماهواره «کوثر-۱»، چه «هدهد-۱» و چه نمونه ارتقاءیافته کوثر، همگی ماهوارههای نمایش فناوری در مدار محسوب میشوند و این پروژهها باید ما را برای توسعه یک منظومه ماهوارهای آماده کنند.
راهاندازی ایستگاه زمینی اختصاصی؛ گامی مهم در کنترل و پایش ماهوارههای ایرانی
مجری پروژههای ماهوارههای کوثر و هدهد، با اشاره به تقویت ضعفهای فناوری در نسخه جدید «کوثر»، گفت: یکی از مشکلاتی که در نسخههای قبلی داشتیم، مربوط به ایستگاه زمینی بود؛ بهطوریکه در پرتاب قبلی از ظرفیت ایستگاههای زمینی موجود استفاده کردیم، اما این ایستگاهها با چالشهایی مواجه بودند که در حین عملیات خود را نشان دادند.
وی افزود: به همین دلیل، شرکت ما در حال راهاندازی یک ایستگاه زمینی مجزا است که بهطور کامل توسط خود شرکت ساخته شده و این موضوع باعث میشود خیال ما از نظر انجام تستها راحتتر باشد و با اعتماد بیشتری به نتایج طراحیها تکیه کنیم.
امکان ارسال پیامهای مردمی از طریق ماهواره کوثر از فضا به سراسر دنیا
شهرابی تاکید کرد: ما با افتخار از آغاز پویش «پیام امید ما از فضا» خبر میدهیم؛ پویشی که با هدف افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای فضایی و ایجاد تجربهای منحصربهفرد برای علاقهمندان این حوزه طراحی و اجرا شده است، در چارچوب این پویش، ماهواره «کوثر» که ۷ دیماه از پایگاه پرتاب در کشور روسیه به فضا پرتاب خواهد شد، پس از استقرار موفق در مدار عملیاتی، امکان دریافت و پخش پیامهای ثبتشده کاربران را فراهم میکند و به بستری برای انتقال پیامهای مردمی از فضا به زمین تبدیل خواهد شد.
مدیر عامل این شرکت دانشبنیان ادامه داد: پس از پرتاب ماهواره و قرارگیری آن در مدار تعیینشده، پیامهای ثبتشده از طریق ایستگاه زمینی ما به ماهواره ارسال میشوند. ماهواره «کوثر» این پیامها را در قالب یک زمانبندی مشخص و بهصورت فراگیر به سمت زمین مخابره میکند. ایستگاههای زمینی دریافتکننده، این پیامها را دریافت کرده و نتایج نهایی پس از پردازش، در وبسایت ما برای مشاهده عموم منتشر خواهد شد.
به گفته وی پویش «پیام امید ما از فضا» بخشی از تلاش ما برای توسعه فعالیتهای فضایی، ترویج علم و فناوری و ایجاد ارتباطی ملموس میان مردم و صنعت فضایی کشور است. امیدواریم این پویش، تجربهای الهامبخش برای علاقهمندان و گامی مؤثر در مسیر آشنایی عمومی با توانمندیهای فضایی باشد.