رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از برگزاری برنامههای ویژهای به مناسبت روز ۹ دی و هفته بصیرت در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی در جلسه هماهنگی برگزاری مراسم ۹ دی گفت: امسال مراسم سالروز ۹ دی در سراسر خراسان جنوبی با شعار جلی و انسجام ملی و با حضور اقشار مختلف مردم و با هدف تقویت انسجام ملی و یادآوری حماسه عظیم مردم در ۹ دی ۸۸ برگزار میشود.
حجتالاسلام مشرفی از برگزاری مراسم محوری در شب ۹ دی در حسینیه جماران بیرجند خبر داد و افزود: این مراسم با حضور سخنرانان کشوری و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به دیگر برنامههای این روز افزود: فضاسازی محیط شهری و ادارات، برگزاری مسابقات فرهنگی و کتابخوانی، و شب شعر از جمله برنامههای گرامیداشت ۹ دی در استان خواهد بود.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از صدا و سیما بابت انعکاس برنامههای مختلف قدردانی کرد و گفت: امیدواریم با اطلاعرسانی ویژه و گسترده، برنامههای این روز به بهترین شکل ممکن برگزار شود.