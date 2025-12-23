به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یوسف سلمان خواه با تأکید بر جاذبه‌های منحصر‌به‌فرد استان گیلان، گیسوم را دارای چشم‌انداز‌های بکر با پوشش گیاهی غنی در دل جنگل‌های هیرکانی دانست و گفت: موقعیت جغرافیایی این روستا به گونه‌ای است که آن را به یک روستای چهارفصل با طبیعتی چشم‌نواز تبدیل کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان روایت گیسوم را روایت دلبستگی، همبستگی، همگرایی و همسویی مردم با مسئولان توصیف کرد و افزود: این هم‌افزایی جلوه‌ای ویژه از حکمرانی محلی است که نقشی مؤثر در حفظ محیط زیست و صیانت از جنگل‌های هیرکانی دارد.

او تصریح کرد: برگزاری جشنواره نوروزگاه (ثبت‌شده در فهرست آثار ملی)، جشنواره فرهنگی و آیینی ساحل با محوریت باور‌ها و سبک زندگی مردم ساحل‌نشین، جشنواره برگریزان پاییزی و جشنواره مجسمه‌های شنی از جمله رویداد‌هایی است که می‌تواند جلوه‌های فرهنگی، طبیعی و اجتماعی گیسوم را در سطح ملی و بین‌المللی معرفی کند.

سلمان‌خواه با اشاره به قدمت این روستا، گفت: گیسوم از قدیمی‌ترین سکونت‌گاه‌های تالش است که همواره ساکنان آن، حافظان محیط طبیعی و جنگل‌های هیرکانی بوده‌اند، این روستا تا امروز ساختار بومی خود را حفظ کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی گیلان گیسوم را «شکوهی طبیعی خدادادی» دانست و افزود: این منطقه با داشتن معماری سنتی، بافت‌های تاریخی، جاده جنگلی دیدنی و آیین‌های اصیل محلی ظرفیت‌های فراوانی برای جذب گردشگر دارد.

او تصریح کرد: در راستای حمایت از اقتصاد محلی و تولیدات بومی، در گیسوم یک بازارچه صنایع دستی فعال است، همچنین وجود سه سایت معروف جنگلی، ۲۰ خانه مسافر و ۲ خانه بوم‌گردی زیرساخت‌های لازم برای میزبانی گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرده است.

گیسوم از نظر فرهنگی و اقلیمی نمونه‌ای بی‌نظیر از همزیستی دریا و جنگل است. فعالیت‌هایی، چون گردشگری دریایی، سواحل بکر، و هنر‌هایی همچون گلیم‌بافی، سبدبافی و دوخت لباس محلی تالشی از ویژگی‌های شاخص این روستا به شمار می‌آیند.

مدیرکل میراث فرهنگی گیلان ابراز امیدواری کرد که با ثبت جهانی روستای گیسوم، زمینه برای توسعه پایدار گردشگری، اشتغال محلی و معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی و فرهنگی گیلان فراهم شود.