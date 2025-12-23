به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ تیم بسکتبال شهرداری گرگان در این دیدار حساس و بسیار نزدیک با نتیجه ۹۱ بر ۹۰ مقابل استقلال تهران به پیروزی رسید.

اوج هیجان بازی در کوارتر چهارم بود جایی که در کمتر از پنج صدم ثانیه، پرتاب همیلتن برتری ۹۱ بر ۹۰ را برای گرگانی‌ها رقم زد.

تیم بسکتبال شهرداری گرگان از مجموع ۱۱ بازی، ۱۰ برد و یک باخت با جمع امتیازات ۲۱ را در کارنامه دارد و با یک بازی کمتر نسبت به استقلال در مکان سوم جدول ۱۱ تیمی ایستاده است.