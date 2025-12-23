کشف بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال کالای قاچاق در البرز
جانشین انتظامی استان البرز گفت: در طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیش از ۱۶۲ میلیارد ریال کالای قاچاق کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، محمد نادربیگی گفت: طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالای با اولویت نظارت و پایش باربری ها، باراندازها، گاراژها، ترمینالهای بار و مسافر و سایر محلهای نگهداری با استفاده از تمامی امکانات و ظرفیت ردههای انتظامی استان و تعامل و همکاری با دستگاههای متولی برونسازمانی به مدت یک هفته اجرا شد.
این مقام ارشد انتظامی افزود: با هماهنگیهای قضائی انجام شده بیش از ۱۲۷ هزار قلم انواع کالای قاچاق از جمله تجهیزات رایانهای، لوازم خانگی و آشپزخانه، انواع توتون و تنباکو توسط ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان کشف شد.
وی با بیان اینکه این طرح در طول یک هفته به مرحله اجرا درآمده است، بیان کرد: در این طرح ۹ دستگاه خودروی متخلف شناسایی و توقیف و ۲۷ نفر نیز دستگیر شدند.
جانشین انتظامی استان با بیان اینکه در این طرح ۱۷ انباری متخلف شناسایی و پلمب شدند گفت:کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه را ۱۶۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون ریال اعلام کردند و متهمان دستگیر شده پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شدند.
سردار نادربیگی با بیان اینکه مبارزه بی امان با قاچاق کالا یکی از اولویتهای اصلی این فرماندهی میباشد تصریح کرد:شهروندان هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.