رفع تصرف ۲ هزار مترمربع از اراضی خواف
حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده در کال وحدت شهر خواف، رفع تصرف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خواف گفت: با ورود دستگاه قضایی و در اجرای مفاد قانون توزیع عادلانه آب، عملیات رفع تصرف و بازگشایی کال وحدت خواف که یکی از چالشیترین مسیل های این شهر بود، صورت گرفت.
سید محمد رسولی افزود: افراد سودجو با تصرف غیرقانونی حریم و حتی بستر رودخانه و ایجاد دیوارکشی، مسیر عبور سیلاب را مسدود کرده و زمینه بروز خطر برای مناطق مسکونی را فراهم کرده بودند.
وی تصریح کرد: حدود ۲ هزار مترمربع از اراضی تصرف شده طبق ضوابط قانونی قلع و قمع و حریم و بستر مسیل به وضعیت طبیعی بازگردانده شد.
سید محمد رسولی خاطرنشان کرد: ادامه آزادسازی مسیل، جمعآوری نخاله و اصلاح مسیر کال وحدت باید توسط شهرداری خواف انجام شود و دستگاه قضایی با قاطعیت از منافع عمومی حمایت میکند.