فرمانده هوانیروز ارتش گفت: توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر سرتیپ دوم خلبان «قاسم خاموشی» در جشنواره «جوان سرباز» که با هدف تجلیل از جایگاه جوانان و سربازان وظیفه، در ستاد هواپیمایی نزاجا برگزار شد، با اشاره به اهمیت دوران سربازی برای جوانان اظهار داشت: دوران سربازی یک فرصت مهم برای رشد، خودسازی و کسب تجربه‌های ارزشمند است.

وی با تأکید بر نقش کلیدی جوانان در پیشرفت کشور بیان کرد: جوانان، آینده‌سازان کشور هستند و به همین دلیل، فرمانده معظم کل قوا (مدظله‌العالی)، همواره بر نقش جوانان و نخبگان و همچنین موضوع جوانی جمعیت تأکید کرده و به مسئولان تذکر می‌دهند. در واقع، توانمندی و اقتدار هر کشور، به نیروی جوان، کارآمد و متعهد آن وابسته است.

فرمانده هوانیروز ارتش در پایان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از سرمایه انسانی ارزشمندی برخوردار است، گفت: بحمدالله امروز در سطح کشور، جوانان بسیار خوب، توانمند و ارزشمندی در تمامی عرصه‌ها حضور دارند که می‌توانند در مسیر پیشرفت و تعالی میهن اسلامی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

در پایان جشنواره «جوان سرباز» از سربازان نمونه ستاد هواپیمایی نزاجا تقدیر به عمل آمد.