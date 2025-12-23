به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، دوره آموزشی هفته ۲۸ و ۲۹ بارداری با محوریت بهداشت روان در بارداری، نقش همسر در سلامت روان مادران باردار، تغییرات خلق و خوی در بارداری و رشد و تکامل جنین، نحوه ارتباط با جنین و اصلاح وضعیت در بارداری برگزار می شود.

شیوا رادمان منش، کارشناس مامایی بیمارستان کیش در این دوره آموزشی آخرین مطالب علمی در حوزه مادران باردار را ارائه می‌دهد.

دوره آموزشی مادران باردار ساعت ۱۸ سوم دی در سالن همایش‌های بیمارستان کیش برگزار می‌شود.