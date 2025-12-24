پخش زنده
امروز: -
دبیر شورای راهبردی اعتکاف استان سمنان از آمادگی ۱۵۰ مسجد این استان برای برگزاری آیین اعتکاف رجبیه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، حجت الاسلام محمد ملکیان گفت : برای شرکت در این مراسم معنوی تاکنون ۱۵ هزار نفر ثبت نام کردند.
وی با بیان اینکه امسال اعتکافهای تخصصی دانشجویی ،دانش آموزی و مادر و فرزند هم برگزار می شود افزود : برگزاری مراسم سالگرد شهادت و یادبود شهید سردار قاسم سلیمانی ، تکریم پدران شهدا ، محافل انس با قرآن در قالب طرح زندگی با آیهها ، مشاوره خانواده و تربیت فرزند و برگزاری جلسات اخلاقی و پرسش و پاسخهای دینی در قالب مراسم اعتکاف امسال گنجانده شده است.