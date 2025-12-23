به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز ۵۵۶ هزار و ۴۹۳ تن محصول هم در تالار صادراتی کیش روی میز عرضه می‌شود. ۳۱۱ هزار و ۸۰۰ تن سیمان، ۱۶۰ هزار و ۲۰۰ تن کلینکر، ۵۰ هزار تن گندله سنگ آهن، ۲۴ هزار و ۴۹۵ تن قیر، ۷ هزار تن فولاد، یک هزار و ۵۰۸ تن مواد شیمیایی، یک هزار و ۱۹۰ تن عایق رطوبتی و ۳۰۰ تن روغن از محصولات عرضه شده در این تالار است.

در تالار سیمان نیز ۲۲۸ هزار و ۶۶۵ تن سیمان عرضه می‌شود.

تالار حراج باز میزبان عرضه ۸۵ هزار و ۴۷۳ تن محصول است. این محصولات شامل ۷۸ هزار و ۶۴۰ تن فولاد، ۶ هزار و ۸۰۴ تن مواد شیمیایی و ۲۹ تن کنسانتره فلزات گران بها است.

تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی هم میزبان عرضه ۸۹ هزار و ۲۶۱ تن محصول شامل ۷۴ هزار و ۹۱۱ تن مواد پلیمری، ۷ هزار و ۵۰۰ تن لوب کات، ۳ هزار و ۵۰۰ تن گوگرد و ۳ هزار و ۳۵۰ تن قیر است.

در تالار صنعتی ۸۱ هزار و ۲۰۴ تن محصول شامل ۶۲ هزار و ۶۱۹ تن فولاد، ۱۵ هزار تن باریت، ۲ هزار و ۷۱۵ تن و ۸۷۰ تن آلومینیوم روی میز فروش می‌رود.

۷۵ هزار و ۷۵۸ تن فولاد، مواد پلیمری و ضایعات هم در تالار فرعی عرضه می‌شود.