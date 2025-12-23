سرپرست صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری یک فرصت طلایی برای رونق اقتصادی استان محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش در نشست رفع موانع تولید که با حضور مدیران و روسای بانک‌های عامل استان برگزار شد، بیان کرد: هدف اصلی جلسه، نهایی‌سازی فرآیند معرفی واحد‌های تولیدی واجد شرایط به شبکه بانکی جهت جذب و پرداخت تسهیلات تعیین‌شده در سفر اخیر هیات دولت به استان بود.

وی با اشاره به تزریق نقدینگی برای احیای واحد‌های راکد، ضمن قدردانی از اهتمام شبکه بانکی، تأکید کرد که تسهیلات مصوب سفر ریاست‌جمهوری یک فرصت طلایی برای رونق اقتصادی استان محسوب می‌شود.

روانخبش اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه امروز ما، تسریع در فرآیند شناسایی، ارزیابی و معرفی واحد‌های تولیدی به بانک‌ها است. هدف ما صرفاً پرداخت وام نیست، بلکه هدف اصلی تزریق سریع نقدینگی به شریان‌های تولیدی و کمک به احیای واحد‌های راکد یا افزایش ظرفیت واحد‌های فعال است که با مشکل کمبود سرمایه در گردش مواجه هستند.

سرپرست اداره کل صمت خوزستان از مدیران بانک‌ها خواست تا با نگاهی تسهیلگرایانه و حذف بروکراسی‌های زائد، همکاری لازم را در بررسی دقیق و سریع پرونده‌های معرفی‌شده داشته باشند تا این تسهیلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست تولیدکنندگان برسد و اثرات مثبت آن در اشتغالزایی و افزایش تولید نمایان شود.

در ادامه این نشست، رؤسای بانک‌های عامل استان نیز گزارشی از آخرین وضعیت سهمیه‌ها و آمادگی شعب خود برای پذیرش و بررسی پرونده‌ها ارائه کردند.

مدیران بانک‌ها ضمن استقبال از نقش کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در پایش واحد‌های تولیدی، بر تعهد کامل شبکه بانکی برای اجرایی کردن این مصوبات تأکید کردند.