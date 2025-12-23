مجتمع پتاس خوروبیابانک ، نخستین‌بار از مرز ۶ هزار تن تولید ماهانه کلرید پتاسیم عبور کرد و در آذر ماه امسال نصاب تاریخی ۶۰۵۹ تن را ثبت کرد.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو)، مدیر مجتمع پتاس خوروبیابانک از دستیابی به این دستاورد مهم خبر داد و تأکید کرد: این نصاب نتیجه برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت فرآیندمحور و تلاش بی‌وقفه کارکنان در تمام واحد‌های مجتمع است.

امید کوهی با اشاره به عوامل موفقیت، ارتقای بهره‌وری خطوط تولید، هم‌افزایی میان واحد‌های تولیدی، فنی و پشتیبانی و تمرکز بر بهینه‌سازی فرآیند‌ها را عوامل اصلی این پیشرفت برشمرد.

وی این نصاب را گامی بزرگ برای افزایش پایدار تولید، تحقق اهداف توسعه‌ای و تقویت جایگاه مجتمع در صنعت پتاس کشور دانست.

مدیر مجتمع پتاس خوروبیابانک افزود: با اجرای برنامه‌های توسعه‌ای جاری، روند صعودی تولید در ماه‌های آتی نیز ادامه خواهد یافت تا این موفقیت به الگویی برای پایداری در سایر واحد‌های معدنی تبدیل شود.