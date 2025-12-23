به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، سرهنگ جعفر عدلی مژدهی گفت: ماموران انتظامی به منظورمقابله با قاچاق، حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی در مسیر‌های فرعی جنگلی، به چند خودروی حامل چوب مشکوک شدند و طی هماهنگی با مقام قضایی خودرو‌ها را متوقف کردند.

وی از کشف ۳۸ تن چوب قاچاق در بازرسی از این خودرو‌ها خبر داد و افزود: در این راستا ۱۹ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان صومعه سرا گفت: ۱۰ دستگاه خودروی نیسان، ۵ دستگاه خودروی وانت و ۱ دستگاه تراکتور توقیف شد.

سرهنگ عدلی مژدهی به تحویل چوب‌های کشف شده به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری اشاره کرد و افزود: کارشناسان ارزش این کشفیات را ۵ میلیارد و ۱۷۰ میلیون ریال برآورد کردند.