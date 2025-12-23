رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر از اجرای ۱۲۶ مورد گشت و پایش زیست‌محیطی طی سه‌ماهه سوم سال جاری خبر داد که با هدف نظارت بر واحد‌های صنعتی، خدماتی و صنفی و حفاظت از منابع زیستی شهرستان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیده خدنگی با اشاره به شناسایی ۲۴ واحد آلاینده در جریان این پایش ‌ها اظهار داشت: طی این مدت، کارشناسان این اداره بیش از ۱۲۶ واحد صنعتی، تولیدی، خدماتی و صنفی را مورد بازدید و ارزیابی قرار دادند.

وی افزود: در سه‌ ماهه سوم سالجاری، ۶۰ مورد استعلام زیست ‌محیطی مربوط به احداث و بهره ‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی جدید بررسی شد و همچنین ۳۰ مورد شکایت مردمی در دستور کار این اداره قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر با بیان اینکه ۲۹ پرونده مربوط به واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی متخلف به دلیل عدم رعایت الزامات زیست‌ محیطی تشکیل شد، تصریح کرد: این اقدامات منجر به صدور ۶۳ فقره اخطاریه زیست‌ محیطی و پیگیری ‌های حقوقی و قضایی لازم شد.

خدنگی در ادامه به اقدامات انجام‌ شده در حوزه مدیریت پسماند اشاره کرد و گفت: در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای شیمیایی، صنعتی و دارویی، حدود ۹۵ تن پسماند جمع‌ آوری‌ شده از واحدها، پس از ثبت درخواست انتقال توسط شرکت ‌ها و تأیید نهایی در سامانه جامع محیط زیست، با نظارت کارشناسان این اداره به مراکز مجاز منتقل شد.

این مقام مسئول در پایان خاطرنشان کرد: انجام ۴۳ مورد خوداظهاری زیست ‌محیطی و ۵۹ مورد نمونه ‌برداری از آب‌ های سطحی و پساب نیز از دیگر اقدامات مهم اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اسلامشهر در سه ‌ماهه سوم سالجاری بوده است.