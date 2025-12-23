پخش زنده
مدیرکل فرودگاههای استان گلستان گفت: با هدف ارتقای خدمات حملونقل هوایی و تسهیل جابجایی مسافران، پروازهای مسیر تهران گرگان از فرودگاه شهدای گرگان افزایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ علی متانت گفت: پرواز تهران گرگان تهران از تاریخ ۰۷ دی توسط شرکت هواپیمایی آتا در روزهای یکشنبه و جمعه هر هفته برقرار خواهد شد.
وی گفت: هماکنون از فرودگاه شهدای گرگان پروازهایی به مقاصد تهران، مشهد، زاهدان، عسلویه، شیراز، چابهار، آکتائو (قزاقستان) و جده توسط شرکتهای هواپیمایی آسمان، رایمون، آساجت، کارون، قشم ایر، ایرانایر، پارسایر و پویا انجام میشود.
تهران گرگان تهران در روزهای یکشنبه و جمعه توسط شرکت هواپیمایی آتا انجام میگردد.
روزهای یکشنبه
تهران گرگان: ۱۸:۰۰
گرگان تهران: ۱۹:۵۰
روزهای جمعه
تهران گرگان: ۱۸:۰۰
گرگان تهران: ۱۹:۵۰