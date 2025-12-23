هندبالیست موفق کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان کشور دعوت شد.

دعوت هندبالیست کردستانی به اردوی تیم ملی بزرگسالان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کردستان، تیم ملی هندبال مردان ایران خود را برای حضور موفق در مسابقات قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ کویت که در روز‌های ۲۶ دی تا ۹ بهمن برگزار می‌شود آماده می‌کند.

شاگردان رافائل سرمربی تیم ملی هندبال بزرگسالان کشورمان در این رقابت‌ها با تیم‌های ژاپن، عربستان و استرالیا هم‌گروه هستند.

براین اساس «آرمان رحمانی» هندبالیست شایسته و موفق کردستانی نیز با دعوت کادر فنی فدراسیون در دور جدید اردوی تمرینات آمادگی ملی‌پوشان حضور پیدا کرده است.

با پایان هفته نهم لیگ برتر هندبال، مرحله جدید اردوی تیم ملی مردان از روز ۳۰ آذر آغاز و تا هفتم دی‌ماه ادامه خواهد داشت.