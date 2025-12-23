وضعیت محور بیرجند_خوسف باید فوری رسیدگی شود
استاندار خراسان جنوبی بر ضرورت رسیدگی فوری به محور بیرجند_خوسف تأکید کرد و گفت: ۶ فوتی در تصادفات این مسیر طی دو هفته پذیرفتنی نیست و باید تمامی امکانات ایمنی در آن فراهم شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، هاشمی با اشاره به فصل زمستان و سفرهای مردم در این فصل گفت: مسافران در ایام سرد زمستان نباید در راهها دچار مشکل شوند و همه موارد در مجتمعهای بینراهی باید تحت نظارت دقیق قرار گیرد.
وی در خصوص اجرای طرح سهنرخی سوخت در استان اعلام کرد که این طرح بدون حاشیه و مشکلات کارت سوخت اجرا شده است.
استاندار همچنین به اهمیت برگزاری جشنوارههای بومی و محلی در مناطق روستایی اشاره کرد و گفت: این جشنوارهها سبب نشاط اجتماعی میشوند.
وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه بینالمللی گردشگری در تهران، آن را فرصتی مناسب برای معرفی استان و جذب سرمایهگذار در حوزه گردشگری دانست و تأکید کرد که حضور در این نمایشگاهها تنها با حمایت دولتی ممکن نیست و بخش خصوصی نیز باید مساعدت کند.
هاشمی افزود: ضروریست ستاد خدمات سفر استان تا ایام نوروز هر دو هفته یکبار برگزار شود و نقاط حادثهخیز درون شهری و برونشهری با همکاری شهرداریها و اداره کل راهداری شناسایی و رسیدگی شود.
وی در پایان در خصوص سفر رئیس جمهور به استان نیز گفت: نتایج سفر رئیس جمهور بسیار مثبت بود و امیدواریم با اعتبارات سفر ریاست جمهوری، تحول خوبی در حوزه ایمنی و گردشگری استان ایجاد شود.
استاندار گفت: با توجه به سفر رئیس جمهور به استان ، طرح هایی که مجوز ماده ۲۳ دارند در حوزه گردشگری ، اعتبار تزریق میشود و در قالب طرحهای نیمه تمام امیدواریم بتوانیم کار این طرح ها به اتمام برسد.
هاشمی افزود: در سفر رئیس جمهور از کاهش تصادفات استان در نوروز ۱۴۰۴ قدردانی شد و این نتیجه تلاش همه و اقداماتی همچون برپایی سیاه چادرها و سایر اقدامات موثر در راهها و جاده ها بود که امسال نیز با جدیت بیشتر دنبال میشود.
برآبادی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان نیز از برگزاری جشنوارههای پائیز ۱۴۰۴ و تأثیر آن در شناسایی استان و حمایت از صنعتگران خبر داد.
سردار شجاعی نسب فرمانده انتظامی استان از اجرای طرح زمستانه از ۲۵ آذر و کاهش ۲ درصدی فوتیها با وجود افزایش ۲۰ درصدی تصادفات در ۹ ماهه گذشته خبر داد.