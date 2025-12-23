پخش زنده
مدیرکل استاندارد خوزستان از صدور بیش از ۹۷۰ تاییدیه ایمنی آسانسور به منظور صیانت از حقوق شهروندان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا قیصی پور اظهار داشت: با توجه به اهمیت مستقیم ایمنی آسانسورها بر سلامت و امنیت جانی شهروندان و الزامی بودن رعایت استاندارد ملی مربوطه، کارشناسان و شرکتهای بازرسی تایید صلاحیت شده این اداره کل، نظارتهای دقیقی را بر روند استانداردسازی آسانسورها اعمال کردهاند.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها و پیگیریهای مستمر، از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۹۷۳ تاییدیه ایمنی (شامل تاییدیههای اولیه و ادواری) برای آسانسورهای نصب شده در ساختمانهای استان صادر شده است.
قیصی پور با اشاره به اینکه اعتبار تاییدیههای ایمنی آسانسور تنها یک سال است، تصریح کرد: دریافت گواهینامه ایمنی اولیه، پایان کار نیست؛ بلکه مالکان و مدیران ساختمانها مکلف هستند پس از اتمام اعتبار یکساله گواهینامه، نسبت به درخواست بازرسی مجدد و دریافت "تاییدیه ایمنی ادواری (سالیانه) " اقدام کنند.
مدیرکل استاندارد خوزستان تصریح کرد: در صورت عدم دریافت تاییدیه ادواری و بروز هرگونه حادثه جانی و مالی و ...، مسئولیت حقوقی و کیفری آن مستقیماً متوجه مدیران و مالکان ساختمان خواهد بود، بنابراین ضروری است که مدیران ساختمانها ضمن عقد قرارداد با شرکتهای نصاب مجاز و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از سازمان صمت و اتحادیه کشوری آسانسور، نسبت به سرویس و نگهداری ماهانه و بازرسی سالیانه اقدام نمایند و همچنین میتوان با ارسال شناسه ملی ده رقمی پلاک نصب شده در داخل کابین آسانسور به سامانه ۱۰۰۰۱۵۱۷ وضعیت اعتبار گواهینامه آسانسور را استعلام کرد.