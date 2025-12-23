«تب ناتمام» و «خانم ماه»، روایت‌های گویای ایمان، عشق و ایثار در ادبیات دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سیدعلی میرطالبی‌پور، تهیه‌کننده رادیو، با حضور در استودیو شبکه خبر، از تولید دو کتاب گویا با موضوع ادبیات دفاع مقدس با عناوین «تب ناتمام» و «خانم ماه» خبر داد و گفت: این آثار به دلیل توجه ویژه مقام معظم رهبری به ادبیات دفاع مقدس و ظرفیت بالای این حوزه برای انتقال مفاهیم ارزشی انتخاب شده‌اند و هر دو اثر در پایگاه ایران صدا به‌صورت رایگان در دسترس مخاطبان قرار دارد.

میرطالبی‌پور درباره ویژگی‌های کتاب «تب ناتمام» گفت: این اثر روایتی مستند، عریان و طبیعت‌گرایانه از زندگی یک جانباز قطع نخاعی و مادر پرستار او است که ۱۷ سال از فرزندش مراقبت کرده است. نسخه صوتی این کتاب در ۲۷ فصل و حدود ۶ ساعت زمان، با روایت خانم حسینی تولید شده و بدون هیچ‌گونه حذف یا تغییر منتشر شده است.

او افزود: انتخاب یک راوی زن برای این اثر به دلیل روایت اول‌شخص از زبان مادر شهید بوده است تا احساسات و واقعیت‌های زندگی با صداقت منتقل شود.

وی درباره کتاب نمایشی «خانم ماه»، هم گفت: این اثر روایت عاشقانه و ایمانی همسر شهید شیرعلی سلطانی، مشهور به شهید بی‌سر در عملیات فتح‌المبین، است.

وی گفت: داستان با محوریت دیدگاه همسر شهید، مسیر زندگی او را از دوران طلبگی و مبارزه با رژیم پهلوی تا شهادت روایت می‌کند. این روایت به دلیل تعدد شخصیت‌ها و خرده‌داستان‌ها، به شکل نمایشی (تئاتری) تولید شده است.

در این اثر، مهرخ افضلی نقش روایت اصلی را برعهده دارد و بیش از ۱۰ بازیگر و گوینده جوان در آن ایفای نقش کرده‌اند. این کتاب به همت مهرنوش محتشمی از تهیه‌کنندگان ایران صدا تولید شده است.

وی با اشاره به دشواری تولید آثار نمایشی گفت: تنظیم متن به صورت نمایش، تقسیم نقش‌ها و تدوین نهایی کار گروهی سنگینی می‌طلبد.

به گفته وی، در «خانم ماه»، برخی بازیگران نقش‌های خود را جداگانه ضبط کردند و در مرحله تدوین، صدا‌ها هماهنگ شد تا روایت نهایی شکل بگیرد.

وی افزود: اگرچه روایت «تب ناتمام» از نظر احساسات تأثیرگذار است، اما به‌دلیل پیشینه نمایشی‌اش، قالب هنری و چندصدایی «خانم ماه» برایم جذاب‌تر بوده است.

میرطالبی‌پور افزود: هر دو کتاب گویا، نمادی از روایت زنانه و مؤمنانه در ادبیات دفاع مقدس هستند و نسخه کامل آنها به‌صورت رایگان در پایگاه ایران صدا در اختیار عموم علاقه‌مندان قرار گرفته است.