فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ از سوی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) منتشر شد که ۴۱ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در میان پژوهشگران پراستناد علوم انسانی بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، فهرست پژوهشگران پراستناد علوم انسانی سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.

در این فهرست نام بیش از ۴۰ عضو هیات علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی از واحد‌های دانشگاهی مختلف به چشم می‌خورد.

مؤسسه ISC با اتکا به منابع اطلاعاتی و پایگاه داده خود به شناسایی پژوهشگران پراستناد علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری اقدام می‌کند.

به همین منظور تعداد ۵۵۷ پژوهشگر پراستناد در گستره علوم انسانی، علوم اجتماعی، هنر و معماری شناسایی و در ۱۶ حوزه موضوعی قرار گرفتند.