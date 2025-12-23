به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمانی فردیس یک انبار غیرمجاز مواد غذایی پروتئینی در شهرک اسکویی کشف کردند.

‌در این انبار بیش از ۸۰۰ کیلوگرم فرآورده‌های پروتئینی شامل ناگت، سوسیس، کالباس و سایر محصولات مشابه کشف شد که فاقد برچسب اصالت و مشخصات استاندارد بوده و بخش عمده‌ای از محصولات دارای علائم فساد و کپک زدگی بودند.

تمام محصولات ضبط شده زیر نظر کارشناسان بهداشت محیط، مطابق با مقررات بهداشتی معدوم شد تا از عرضه آنها به بازار و مخاطره سلامت شهروندان جلوگیری شود.

‌

شهروندان در صورت مشاهده می توانند با سامانه تلفنی ۱۹۰ موارد تخلفات بهداشتی را گزارش دهند.