معاون محیطزیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیطزیست با هشدار نسبت به گسترش پرورش شتر در استان یزد گفت: توسعه این الگو میتواند با نابودی پوششهای گیاهی باقیمانده، آخرین ضربه به زیست بومهای بیابانی و عامل تشدید کانونهای گرد و غبار باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما حمید ظهرابی در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان یزد با تأکید بر حساسیت بالای زیستبومهای بیابانی افزود: برخلاف تصور عمومی، مناطق بیابانی از شکنندهترین زیست بومها هستند و در صورت تخریب، تقریباً امکان احیای آنها وجود ندارد.
وی افزود: پس از سالها فشار ناشی از دامداری بیرویه، تنها بخش محدودی از پوششهای گیاهی در این مناطق باقی مانده که نقش مهمی در مهار گرد و غبار دارند و پرورش شتر میتواند همین ظرفیت محدود را نیز از بین ببرد.
ظهرابی با اشاره به محدودیت شدید ظرفیت پذیرش محیطزیستی استان یزد تصریح کرد: این استان توان تحمل بارگذاری جدید، چه در قالب فعالیتهای معدنی و چه الگوهای ناپایدار بهرهبرداری از طبیعت را ندارد و هر تصمیم نادرست میتواند پیامدهای غیرقابل جبران در مقیاس ملی ایجاد کند.
معاون سازمان حفاظت محیطزیست در پایان تأکید کرد: توسعه در یزد باید بر پایه دانش بومی، اصول بهرهبرداری پایدار و پرهیز از فشار مضاعف برزیست بوم های بیابانی شکل بگیرد، در غیر این صورت، بحران گرد و غبار و تخریب سرزمین، تنها به این استان محدود نخواهد ماند.