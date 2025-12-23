دومین روز دی، پساب ۳ استان تهران، شیراز و کرمان در رینگ داخلی عرضه می‌شود.

به گزاش خبرگزاری صداوسیما ، بازار فیزیکی این بورس در دومین روز دی میزبان عرضه‌های متعددی از محصولات زیرگروه نفت، گاز و سایر حامل‌های انرژی خواهد بود.

از مهم‌ترین عرضه ها‌ی امروزدر رینگ داخلی بورس انرژی به لحاظ حجم می‌توان به برنامه عرضه ۵ هزار تن نفتای سنگین شرکت پالایش نفت تهران، ۴ هزار تن برش پنتان شرکت پالایش گاز بید بلند خلیج فارس و ۲ هزار و ۵۰۰ تن بنزین پتروشیمی ایلام اشاره کرد.

همچنین در این روز بازار فیزیکی میزبان چندین عرضه پساب خواهد بود. این عرضه‌ها را شرکت فاضلاب تهران، شرکت فاضلاب شیراز و شرکت فاضلاب استان کرمان انجام می‌شود.

از مهم‌ترین عرضه‌های صادراتی در رینگ بین‌الملل به لحاظ حجمی می‌توان به برنامه عرضه ۲ هزار تن برش چهارکربنه شرکت پالایش نفت تهران، ۵۰۰ تن رافینت شرکت پتروشیمی بندرامام و ۵۰۰ تن گاز مایع شرکت پتروشیمی بوعلی سینا اشاره کرد.