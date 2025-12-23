به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ؛ پیکر جانباز شهید، سیدمحمد معین شیرازی، پس از تشییع، در جوار امامزاده سیدمحمد والی محله درکه تهران آرام گرفت. سیدمحمد معین شیرازی، فرزند آیت‌الله حاج سید حسن معین شیرازی، از جانبازان ۷۰ درصد نخاعی تهران، پس از حدود چهل سال تحمل رضایتمندانه رنج‌های طاقت‌فرسای ناشی از مجروحیت، دیروز به خیل همرزمان شهیدش پیوست. مراسم بزرگداشت این شهید، پنجشنبه ۴ دی از ساعت ۱۵:۳۰ در مسجد حضرت ولیعصر (عج) , واقع در خیابان وزرا، جنب پارک ساعی برگزار می‌شود.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ هم با صدور پیامی شهادت جانباز ۷۰ درصد حاج سید محمد معین شیرازی را تسلیت گفت. متن پیام تسلیت عباسعلی رضایی به شرح زیر است: بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم انا لله و انا الیه راجعون با نهایت تأسف و تأثر، شهادت جانباز سرافراز اسلام، شهید والامقام حاج سید محمد معین شیرازی را تسلیت عرض می‌نمایم. بی‌شک مجاهدت‌ها، صبر، استقامت و ایثار این یادگار گران‌قدر دوران دفاع مقدس، در پیشگاه خداوند متعال مأجور و ذخیره‌ای ارزشمند برای آخرت ایشان و مایه عزت و افتخار جامعه معزز ایثارگری و خاندان مکرم آن شهید سعید است. ضمن ابراز همدردی و عرض تسلیت صمیمانه به خانواده محترم به ویژه محضر آیت‌الله حاج سید حسن معین شیرازی پدر بزرگوار ایشان، همرزمان آن شهید والامقام و جامعه ایثارگری، از درگاه ایزد منّان برای آن فقید سعید علو درجات، رحمت واسعه الهی و هم‌نشینی با شهدای کربلا و اولیای الهی، و برای بازماندگان معزز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت می‌نمایم.

عباسعلی رضایی

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ