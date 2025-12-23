پخش زنده
نتایج یکی از جدیدترین پژوهشهای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی نشان میدهد که مصرف کود اوره در زمان مناسب، برداشت گندم در مزارع دیم را تا یک تن در هر هکتار افزایش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، نتایج یک پژوهش کاربردی در مزارع دیم نشان میدهد که مصرف ۸۰ درصد کود اوره همزمان با عملیات کاشت، میتواند راندمان تولید گندم دیم را بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش دهد.
پژوهش های متخصصان مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور اضافه می کند که بکار گیری این روش علاوه بر افزایش عملکرد، از بروز پدیده «گیاهسوزی» ناشی از مصرف نابهنگام کود سرک جلوگیری میکند.
بر اساس اعلام سازمان تات؛ این فناوری ساده، کمهزینه و کاملاً کاربردی، در قالب «طرح جهش تولید در دیمزارها» در برنامههای ترویجی قرار گرفته و بدون نیاز به سرمایهگذاری خاص، قابلیت اجرا توسط تمامی کشاورزان دیمکار را دارد و آماده توسعه در سطح ملی است.
از مهمترین مزایای این دستاورد، بهبود بهرهوری آب و خاک، کاهش ریسک تولید برای کشاورزان، صرفهجویی در مصرف و هزینه کود، پیشگیری از تخریب خاک و تقویت امنیت غذایی کشور از طریق افزایش پایدار تولید است .