شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز رسید.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد: در پی افزایش برودت هوا و ادامه استفاده گسترده از وسایل گرمایشی، تقاضا در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء همچنان بالاست.

بنابر اعلام این شرکت، در ۲۴ ساعت گذشته، مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع جزء به ۶۵۶ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است. ­این میزان مصرف ۷۶ درصد از کل گاز تحویلی به شبکه کشور است.

براساس این گزارش، رعایت چند اقدام ساده مانند تنظیم دمای محیط روی ۲۰ درجه سانتی‌گراد، پوشیدن لباس گرم، نصب پرده ضخیم و پوشاندن دریچه کولر می‌تواند نقش مؤثری در کاهش مصرف گاز داشته باشد و کمک کند تا تأمین پایدار گاز برای همه بخش‌ها ادامه یابد.