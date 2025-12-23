شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران با هدف تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن، با الحاق ۱۶۷ هکتار زمین در شمال شرقی شهر فیروزآباد به محدوده طرح جامع این شهر موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مصوبه این شورا را طی مکاتبه‌ای به استاندار فارس ابلاغ کرد.

این مصوبه مربوط به بررسی مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر فیروزآباد است.

بر اساس تصمیم شورا، اراضی مورد نظر برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن به محدوده طرح جامع الحاق می‌شود.

در بررسی‌ها تاکید شده است که این اراضی خارج از مناطق چهارگانه محیط‌زیستی قرار دارند.

همچنین طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، الحاق این اراضی خللی در عملکرد منطقه شکار ممنوع پادنا ایجاد نمی‌کند.

شورا با استقرار صنایع حداکثر تا رده ۳ در این محدوده موافقت کرده است.

طرح تفصیلی اراضی باید با متوسط ۵۰ واحد در هکتار و هماهنگ با تراکم غالب شهر تهیه شود.

حداقل نصاب تفکیک قطعات ۲۵۰ مترمربع و تراکم ساختمانی ۱۸۰ درصد در سه طبقه تعیین شده است.

اخذ نظر مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی درباره گسل احتمالی عبوری از اراضی الزامی اعلام شد.

همچنین مسیر نهایی کمربندی شهر باید با تایید شورای ترافیک استان در طرح لحاظ شود.

تهیه مطالعات عارضه‌سنجی ترافیکی و نحوه دسترسی به شبکه راه‌ها از دیگر الزامات مصوبه است.

شورا بر رعایت حرایم مسیل‌ها، آبراهه‌ها و قنوات با تایید شرکت آب منطقه‌ای تاکید کرده است.

تامین آب شرب اراضی الحاقی صرفاً از محل مدیریت مصرف منابع موجود شهر مجاز خواهد بود.

انجام مطالعات پدافند غیرعامل و درج نتایج آن در اسناد طرح الزامی است.

در پایان مقرر شد نقشه اصلاح‌شده طرح جامع در اسرع وقت برای ابلاغ نهایی به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال شود.