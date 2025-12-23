به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری افزود: بزودی ۱۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبار به استان ابلاغ می‌شود.

وی گفت: ۱۲ طرح سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی در استان در دست اقدام است که با اجرای آنها تحول بزرگی در رونق تولید و اشتغال استان ایجاد می‌شود.

قبادی رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: پیچیدگی و تراکم مقررات و سیاستگذاری‌های ناهمسو را عامل رکود سرمایه گذاری در استان عنوان کرد.

فعالان اقتصادی هم مالیات‌های کمر شکن، کمبود سرمایه در گردش و سخت گیری‌های بانکی را از موانع سرمایه گذاری در استان عنوان کردند.