معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد از اختصاص ۲۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه گذاری در رونق تولید و اشتغال در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، احسان عسکری افزود: بزودی ۱۴ هزار میلیارد تومان از این اعتبار به استان ابلاغ میشود.
وی گفت: ۱۲ طرح سرمایه گذاری بزرگ اقتصادی در استان در دست اقدام است که با اجرای آنها تحول بزرگی در رونق تولید و اشتغال استان ایجاد میشود.
قبادی رئیس اتاق بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد هم گفت: پیچیدگی و تراکم مقررات و سیاستگذاریهای ناهمسو را عامل رکود سرمایه گذاری در استان عنوان کرد.
فعالان اقتصادی هم مالیاتهای کمر شکن، کمبود سرمایه در گردش و سخت گیریهای بانکی را از موانع سرمایه گذاری در استان عنوان کردند.