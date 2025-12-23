رئیس قوه قضائیه، به مناسبت برگزاری چهل و یکمین همایش مدیران سازمان پزشکی قانونی کشور که از دوم تا چهارم دی در شهر تبریز در حال برگزاری است، پیامی صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن این پیام که در مراسم افتتاحیه چهل و یکمین همایش مدیران پزشکی قانونی، توسط دکتر عباس مسجدی رییس این سازمان قرائت شد. به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

"همانا خداوند به شما فرمان می‌دهد که امانت‌ها را به صاحبانش بازگردانید و هنگامی که میان مردم داوری می‌کنید به عدالت داوری نمایید. "

سازمان پزشکی قانونی کشور همواره در ارائه خدمت به مردم پیشرفته‌تر و تخصصی‌تر از گذشته، نقش آفرینی نموده و در سال‌های اخیر با اتکا به توان علمی و تخصصی نیرو‌های متعهد خود و نخبگان جوان کشور، با بهره گیری از ظرفیت‌های فنی و پژوهشی، با وصف محدودیت ها، مسیری رو به رشد را در زمینه تحقق اهداف تحولی و متعالی قوه قضائیه در پیش گرفته است.

توسعه دانش تخصصی ارتقای استاندار‌ها و تحقق خودکفایی در تأمین برخی تجهیزات و مواد مصرفی و در نهایت تلاش در جهت فراهم کردن عدالت در دسترسی به خدمات از دستاورد‌های ارزشمندی است که جایگاه سازمان پزشکی قانونی را در نظام قضائی کشور بیش از پیش استحکام بخشیده است. سازمان پزشکی قانونی کشور به عنوان بازوی علمی و تخصصی دستگاه قضائی نقش بسزایی در تحقق عدالت، صیانت از حقوق مردم، کشف حقیقت و اطمینان بخشی به افکار عمومی ایفا می‌کند و این مهم جز با تلاش خالصانه و روحیه جهادی مدیران و کارکنان خدوم و زحمتکش آن میسر نخواهد بود.

چهل و یکمین همایش مدیران پزشکی قانونی با شعار "پزشکی قانونی، نیاز‌های آینده و چرخش‌های تحول آفرین"، فرصتی برای شناخت و بازاندیشی نیاز‌های آینده این سازمان خواهد بود تا به واسطه آن پزشکی قانونی به حول و قوه الهی پاسخگوی نیاز‌های رو به رشد دستگاه قضایی و مردم و جامعه باشد.

اینجانب مراتب قدردانی صمیمانه خویش را از زحمات ارزشمند مجموعه مدیران، پزشکان و کارکنان پرتلاش سازمان پزشکی قانونی کشور اعلام نموده و از درگاه خداوند سبحان توفیق روز افزون، سلامتی و عزت شما عزیزان را در خدمت به نظام اسلامی و مردم شریف ایران مسألت می‌نمایم.