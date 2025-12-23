پخش زنده
امروز: -
رئیس جمهور برای تقدیم لایحه بودجه سال آینده و ایراد سخنرانی درباره مسائل مختلف اقتصادی، ارزی و معیشتی کشور وارد صحن علنی مجلس شورای اسلامی شد.
بر اساس اصلاحی که پیش از این در ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی انجام شده بود، بودجه سنواتی از این پس فقط در بخش جداول بررسی خواهد شد و احکام بودجه دیگر در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بررسی نمیشوند. البته دولت در بخش احکام الزاماتی را از طریق لایحه به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد که برخی از مواد آن بررسی و تصویب شدند.
لازم به ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نوبت صبح امروز به صورت غیرعلنی تدابیر اتخاذه شده دولت درخصوص حفظ قدرت خرید مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و همچنین مدیریت نوسانات ارزی را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی و وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری بررسی کردند.