به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون شهردار تویسرکان گفت: این اقدام با ۵ سال تلاش انجام شده است و اطلاعات آن برای همه نهاد‌ها و موسسات دولتی و عمومی مورد استفاده است.

جلال جلیلوند افزود: در قالب این طرح تمامی معابر بی نام شهر مشخص شد که نامگذاری و ثبت می‌شوند.

او تصریح کرد: این نقشه شامل اطلاعاتی همچون اطلاعات فنی شهر، لایه‌های ثبتی شهر، کد‌های ثبت اسنادی و کدپستی شهر است که با استفاده از آن حفاری‌های دستگاه‌های خدمات رسان با کمترین آسیب به زیرساخت‌های شهری انجام می‌شود.