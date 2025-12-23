پخش زنده
بانک اطلاعاتی جامع شهر تویسرکان در قالب نقشه ساخت ( نقشه اَزیبلت) تدوین شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون شهردار تویسرکان گفت: این اقدام با ۵ سال تلاش انجام شده است و اطلاعات آن برای همه نهادها و موسسات دولتی و عمومی مورد استفاده است.
جلال جلیلوند افزود: در قالب این طرح تمامی معابر بی نام شهر مشخص شد که نامگذاری و ثبت میشوند.
او تصریح کرد: این نقشه شامل اطلاعاتی همچون اطلاعات فنی شهر، لایههای ثبتی شهر، کدهای ثبت اسنادی و کدپستی شهر است که با استفاده از آن حفاریهای دستگاههای خدمات رسان با کمترین آسیب به زیرساختهای شهری انجام میشود.