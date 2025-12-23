معاون وزارت کشور گفت: منطقه ویژه اقتصادی پیام با ترکیب حمل‌ونقل هوایی، جاده‌ای و پتانسیل ریلی آتی، به یکی از نقاط استراتژیک و اثرگذار بر توسعه اقتصادی استان البرز و اقتصاد ملی تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی دوستی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به ظرفیت‌های متنوع منطقه ویژه اقتصادی پیام گفت: برخورداری همزمان از حمل‌ونقل هوایی و جاده‌ای و امکان اتصال ریلی در آینده، پیام را به یکی از نقاط اثرگذار در توسعه اقتصادی استان البرز و کشور تبدیل کرده است.

دوستی، در جریان بازدید از مزرعه خورشیدی و بخش‌های مختلف فرودگاه بین‌المللی پیام، با اشاره به تجربه کشور‌های موفق آسیایی اظهار کرد: مسیر رشد اقتصادی نشان می‌دهد تمرکز هدفمند بر مناطق ویژه اقتصادی و شکل‌دهی به خوشه‌های فناورانه، می‌تواند موتور محرک جهش اقتصادی باشد.

مناطق ویژه اقتصادی؛ شتاب‌دهنده رشد پایدار

وی با تأکید بر اینکه رشد پایدار تنها با تکیه بر یک عامل محقق نمی‌شود، افزود: مناطق ویژه اقتصادی یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد هستند؛ چراکه ظرفیت بالایی برای جذب سرمایه، افزایش بهره‌وری و ارتقای جایگاه اقتصادی کشور دارند.

به گفته دوستی، طراحی این مناطق با نگاه فناورانه و نزدیکی به مراکز جمعیتی، بستر مناسبی برای توسعه صنایع نوآورانه، به‌ویژه در حوزه فناوری اطلاعات و الکترونیک فراهم کرده است.

پیام؛ حلقه متمایز لجستیک کشور

معاون وزیر کشور با بیان اینکه نمونه‌ای مشابه منطقه ویژه اقتصادی پیام در کشور کمتر دیده می‌شود، گفت: اتصال همزمان این منطقه به شبکه جاده‌ای و هوایی و برنامه‌ریزی برای اتصال ریلی، پیام را به یکی از گلوگاه‌های مهم لجستیکی کشور تبدیل کرده است.

وی افزود: در شرایطی که مسیر‌های ترانزیتی گاه با محدودیت مواجه می‌شوند، توسعه حمل‌ونقل هوایی و کارگو در پیام می‌تواند مسیر‌های جایگزین مطمئنی برای کشور ایجاد کند و قدرت مانور ایران را در رقابت‌های منطقه‌ای افزایش دهد.

رقابت در حمل‌ونقل هوایی، نیازمند تصمیمات کلان

دوستی با اشاره به ضرورت تقویت بخش کارگو تصریح کرد: حمل‌ونقل هوایی زمانی می‌تواند رقابت‌پذیر باشد که از مزیت‌های اقتصادی برخوردار شود. این هدف بدون حمایت‌های ملی و تصمیمات کلان، به‌ویژه در حوزه سوخت، دست‌یافتنی نیست.

وی تأکید کرد: سوخت، مهم‌ترین مؤلفه هزینه‌ای در حمل‌ونقل هوایی است و سیاست‌گذاری درست در تأمین و قیمت‌گذاری آن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش هزینه‌ها و افزایش جذابیت این بخش داشته باشد.

۱۴۰۵؛ سالی تعیین‌کننده برای پیام

در ادامه این بازدید، محسن حسنلو، مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام، با اشاره به مسیر جدید مدیریتی منطقه گفت: تمرکز مدیریت فعلی بر ساماندهی وضعیت موجود و حرکت مرحله‌به‌مرحله به سمت توسعه زیرساخت‌ها و خدمات فناورانه است.

وی افزود: با توجه به برنامه‌های وزارت ارتباطات و پروژه‌های در حال اجرا، سال ۱۴۰۵ می‌تواند به‌عنوان نقطه عطفی در روند توسعه پیام و استان البرز ثبت شود.

تعمیرات سنگین هواپیما؛ گامی رو به جلو در صنعت هوایی

مدیرعامل فرودگاه بین‌المللی پیام همچنین در بازدید از آشیانه تعمیرات هواپیما‌های سنگین شرکت دانش‌بنیان «ویستا توربین» گفت: انجام کامل عملیات چک سنگین هواپیما برای نخستین‌بار در داخل کشور و در فرودگاه پیام، نشان‌دهنده ارتقای توان فنی و بومی‌سازی دانش در صنعت هوایی است.

در همین بازدید، یکی از مدیران فنی شرکت ویستا توربین با اشاره به دستیابی این مجموعه به دانش انجام تعمیرات سنگین هواپیما اظهار کرد: انجام «سی‌چک» و سایر تعمیرات تخصصی، نیازمند زیرساخت و دانش پیشرفته است که امروز در فرودگاه پیام فراهم شده است.

پیام؛ مقصدی برای سرمایه‌گذاری لجستیکی

در پایان این برنامه تأکید شد: منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام با برخورداری از زیرساخت‌های لجستیکی، ظرفیت‌های فناورانه و حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، آماده جذب سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع پیشرفته است.

توسعه پیام تنها یک پروژه استانی نیست؛ بلکه گامی ملی در مسیر تقویت اقتصاد دیجیتال، افزایش امنیت زنجیره تأمین و ارتقای جایگاه ترانزیتی کشور به شمار می‌رود.

در این بازدید، سعید عباسی، مدیرکل سرمایه‌گذاری معاونت هماهنگی اقتصادی وزارت کشور، و عزت‌الله افضلی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز؛ نیز حضور داشتند و از بخش‌های مختلف منطقه بازدید کردند.